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Общество

Более 2 тонн итальянского сыра не пропустили через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за претили к ввозу 2,2 тонны итальянского сыра из провинции Мантуя, который везли в Республику Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что ветеринарный сертификат страны-экспортёра не соответствует образцу сертификата Единой формы, гарантирующего выполнение требований Евразийского экономического союза на молоко, полученное от крупного и мелкого рогатого скота, и молочной продукции. В ветеринарном сертификате также отсутствует информация о номере транспортного средства. На грузовом отсеке машины также не было пломб, которые были заявлены в сертификате.  Кроме того, на индивидуальных упаковках товара отсутствовала маркировка на русском языке.

Ввоз итальянского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

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