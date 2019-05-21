Более 2 тонн итальянского сыра не пропустили через границу в Пыталовском районе

11:48, 21 мая 2019, ПАИ

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за претили к ввозу 2,2 тонны итальянского сыра из провинции Мантуя, который везли в Республику Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что ветеринарный сертификат страны-экспортёра не соответствует образцу сертификата Единой формы, гарантирующего выполнение требований Евразийского экономического союза на молоко, полученное от крупного и мелкого рогатого скота, и молочной продукции. В ветеринарном сертификате также отсутствует информация о номере транспортного средства. На грузовом отсеке машины также не было пломб, которые были заявлены в сертификате. Кроме того, на индивидуальных упаковках товара отсутствовала маркировка на русском языке.

Ввоз итальянского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.