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Псковский мотогонщик занял второе место на соревнованиях в Ленобласти

Пскович Евгений Пикалев занял второе место в классе «Любители» в группе А на Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по мотокроссу, которые прошли 18 мая в поселке Стеклянный Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском мотоклубе «Позитивная механика».

Также в соревнованиях принимали участие псковские мотогонщики Алексей Цветков и Алексей Алексеев в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 кубических сантиметров. Состязания проводились в классах «125 М», «Ветераны», «Любители».

Весной юный пскович Алексей Алексеев завоевал второе место в классе 50 кубов на соревнованиях по мотокроссу. Он также представлял команду «Позитивной механики».

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