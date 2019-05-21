Псковский мотогонщик занял второе место на соревнованиях в Ленобласти

11:33, 21 мая 2019, ПАИ

Пскович Евгений Пикалев занял второе место в классе «Любители» в группе А на Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по мотокроссу, которые прошли 18 мая в поселке Стеклянный Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском мотоклубе «Позитивная механика».

Также в соревнованиях принимали участие псковские мотогонщики Алексей Цветков и Алексей Алексеев в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 кубических сантиметров. Состязания проводились в классах «125 М», «Ветераны», «Любители».

Весной юный пскович Алексей Алексеев завоевал второе место в классе 50 кубов на соревнованиях по мотокроссу. Он также представлял команду «Позитивной механики».