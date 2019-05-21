Обжорные ряды, выставки и фольклорные зоны будут работать в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

13:02, 21 мая 2019, ПАИ

С 6 по 9 июня в Псковской области в рамках 220-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина во всех районах пройдут конференции, круглые столы, выставки и открытые чтения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, 6 июня в Пскове состоится возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина. В этот же день в Пушкинских Горах стартует научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В 12:00 на могиле поэта в Святогорском монастыре пройдет лития, а в 14:00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

8 мая на могиле Пушкина пройдет лития. С 11:00 до 21:00 в Михайловском будет работать почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

Ожидается большое количество именитых участников, сюрпризов и подарков.

По предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Художественный руководитель проекта — заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. На подготовку и проведение мероприятия из областного бюджета выделено 5 млн рублей. Партнером праздника выступает ПАО «Сбербанк».