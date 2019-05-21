Мебель из папье-маше изготовили на фестивале «Другое искусство» в Пскове

12:38, 21 мая 2019, ПАИ

Мебель из папье-маше изготовили на IV Международном фестивале людей с особенностями развития «Другое искусство» в Пскове в рамках мастер-класса в Центре лечебной педагогики, сообщила исполнительный директор фестиваля Марина Николаева 21 мая в эфире проекта ПАИ-live.

Она рассказала, что мебель делалась индивидуально – по слепкам ребенка с проблемами опорно-двигательного аппарата. Марина Николаева пояснила, что главной целью было передать технологию, а массового производства такой мебели не будет. «Фестиваль уже идет, но не для массового широкого зрителя», – добавила Марина Николаева.