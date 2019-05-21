Все мероприятия фестиваля «Другое искусство» будут зрелищными - организаторы

14:07, 21 мая 2019, ПАИ

Все мероприятия фестиваля «Другое искусство», которые пройдут на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, будут зрелищными, заявила исполнительный директор фестиваля Марина Николаева в прямом эфире ПАИ-live.

Она добавила, что праздничной кульминацией будет концерт «Воздух джаз» - это «гвоздь» программы. «Наверное, это самое удачное завершение фестиваля», - считает Марина Николаева.

Она рассказала, что на фестиваль приехал кинорежиссер Владимир Рудак, который также занимается литературой. У него вышел комикс «Я – слон», и организаторы фестиваля «Другое искусство» пригласили писателя для проведения мастер-классов с детьми в Пскове. «В конечном итоге это получится небольшой мультфильм», - пояснила Марина Николаева и добавила, что группа занимается каждый день, 25 мая она должна представить итоги работы.

Другой мультфильм делает с юными псковичами группа из Иерусалима. «Они прекрасно справляются, очень много вдохновения, я думаю, у них тоже получится что-то интересное», - отметила Марина Николаева.

«Упсала-Цирк», который работает с детьми с особенностями развития, также представит свою программу на фестивале «Другое искусство» в Пскове. Помимо этого, перед псковичами выступит польский оркестр из 40 человек, в котором участвуют волонтеры и профессиональные музыканты. По мнению Марины Николаевой, это инклюзивный проект.

Марина Николаева подчеркнула, что программа фестиваля каждый год разная. «Чаще всего мы стараемся отдавать предпочтение тем, кто еще не участвовал. Программа ровная в хорошем смысле каждый год», – отметила она.