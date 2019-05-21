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Общество

Организаторы фестиваля «Другое искусство»: Наша сильная сторона в том, что мы сразу поставили высокую планку

«Наша сильная сторона в том, что мы сразу поставили высокую планку», – сообщила исполнительный директор IV Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» в Пскове Марина Николаева в эфире проекта ПАИ-live 21 мая.

«Мы изначально поставили себе амбициозную задачу, чтобы это были профессиональные зрелищные мероприятия, чтобы была сильная инклюзивная составляющая, – отметила она. – Чтобы инвалиды не эксплуатировались, а были равными партнерами».

 

Марина Николаева рада, что партнерами фестиваля выступили Театрально-концертная дирекция Псковской области и Центр лечебной педагогики. Она отметила, что организаторы фестиваля хотят, чтобы его увидели как можно больше людей.

По словам гостьи эфира, пригласительные на «Другое искусство» распространяются «с местами», но можно получить и «без места», поскольку на малой сцене есть возможность смотреть на участников фестиваля стоя. «Если вы хотите попасть [на фестиваль] – вы обязательно попадете», – добавила она.

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