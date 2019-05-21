Ганзейская научно-практическая конференция открылась в Пскове

12:43, 21 мая 2019, ПАИ

21 мая на базе Псковского государственного университета торжественно открылась трехдневная международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на конференцию зарегистрировались более 1700 человек из 20 стран мира и 30 субъектов РФ. 800 из них принимают участие в деловой программе.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что сегодняшняя конференция является значимым событием для региона и всей страны. Она подчеркнула, что приграничное сотрудничество - это важнейшая часть международной политики, а Ганзейский союз - успешный пример такого взаимодействия. Наталья Ильина добавила, что конференция объединила людей из разных сфер деятельности, причем, половина из них - студенты, ученые, будущее страны.

Научно-практическая конференция проходит в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. Она разбита на три блока: деловой, научный и молодежный. Студенты, преподаватели, ректоры учебных заведений, ученые примут участие в круглых столах, панельных дискуссиях, выставках, стратегических сессиях, мастер-классах, открытых лекциях известных спикеров. Для обсуждения актуальных вопросов развития приграничных территорий России и Псковской области в частности на конференцию прибыли академик РАЕН Сергей Дятлов, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря Кари Хюппонен и другие эксперты. Всего пройдет более 30 мероприятий.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоятся в Пскове с 27 по 30 июня. Федеральный оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, региональный — губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ожидается, что событие соберет более 1,6 тыс. участников из 88 городов 14 европейских стран. В рамках Ганзы-2019 будет презентован инвестиционный и туристический потенциал Псковской области.