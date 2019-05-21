Фестиваль молодёжных театров «Михайловское - 2019» откроется в Пушкинском заповеднике 5 июня

14:31, 21 мая 2019, ПАИ

С 5 по 11 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдёт традиционный Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в афише «театрального съезда» семь драматических и кукольных спектаклей, в том числе — три моноспектакля, чтецкая программа, шоу кукол-марионеток, управляемых артистами на ходулях, три творческие встречи.

Свои опыты прочтения произведений Пушкина, Карамзина, Шекспира, других литературных классиков представят актёры и театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Перми, Алма-Аты (Казахстан).

С полной программой фестиваля «Михайловское 2019» можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника.

Среди организаторов - Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (художественный руководитель — народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер) и Государственный Пушкинский заповедник.