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Общество

В Пскове простились с легендарным лётчиком Михаилом Ваулиным

21 мая жители Пскова простились с ветераном Великой Отечественной войны, легендарным лётчиком-испытателем, бомбардировщиком Дмитрием Ваулиным. Отпевание состоялось в Свято-Никольской церкви в Любятово. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Настоятель храма отец Владимир отметил, что провожает в последний путь хорошего товарища: «Сколько раз мы встречались с ним в дни празднования Победы. Всегда он был бодрым, радостным, всегда чувствовал гордость за свою страну и за армию. Он был достойный воин своей Родины. Словом и делом он служил Богу и Отечеству. Вечная ему память!», - подчеркнул он.

С 1943 года Дмитрий Петрович Ваулин служил лётчиком на фронтах Великой Отечественной войны в составе 890 тяжёлого бомбардировочного авиационного полка авиации дальнего действия. На самом большом самолете того времени ПЕ-8 совершил 37 боевых вылетов.

Принимал участие в разгроме позиций тяжёлой артиллерии под Ленинградом и этим спас город от значительного разрушения, в июне 1943 года сбросил бомбы на железнодорожный узел города Пскова, занятый немецкими захватчиками. В феврале 1944 года дважды принимал участие в боевых вылетах на порт Хельсинки. С августа 1944 года был назначен командиром корабля Б-25 «Митчел», на котором совершил 20 боевых вылетов на города Кенигсберг, Пиллау и Данциг. Дважды бомбил Берлин и другие важнейшие цели войны.

В мае 1945-го года самолеты его полка в небе над Москвой давали салют в честь Победы. Спустя 70 лет, в 2015 году, Дмитрий Ваулин представлял Псковскую область в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию юбилея Великой Победы.

Почётный гражданин Пскова ушёл из жизни 17 мая. Ему было 95 лет.

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