Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова в Пскове

14:58, 21 мая 2019, ПАИ

21 мая в Пскове стартовал мониторинг состояния детских площадок, работа проводится в рамках проекта «Единой России» - «Народный контроль». Вместе с активистами на улицу Волкова выехала участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу Галина Неваленная, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Во дворе созданы все условия для отдыха и игр детей, это отметили и молодые мамы, гулявшие с малышами на площадке. Но хорошо бы в ближайшем будущем организовать спортивную площадку для тех, кто постраше, для подростков.

«Рядом находится полуразрушенное здание, которое нужно демонтировать, а на его месте можно оборудовать спортивную площадку, создав условия для активного отдыха псковичей разного возраста. Работу по развитию дворовой территории, безусловно, нужно продолжать с учетом мнения жителей», - рассказала по итогам визита Галина Неваленная.

Руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов в рамках проекта побывал на Октябрьском проекте возле дома №44 и около дома № 76 на улице Инженерной. «Там уютные и хорошие спортивные площадки. Ту, что на Инженерной, нам удалось отстоять, ведь автолюбители хотели задействовать это место под парковку», - сказал он. Денис Иванов отметил, что в 2019 году также будут обновлены детские площадки на улицах Металлистов, дом 3 и 7 и Новоселов, дом 5 и 5А.