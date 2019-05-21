ТОСы из 11 районов представят свои проекты на региональном конкурсе

15:01, 21 мая 2019, ПАИ

На заседании конкурсной комиссии, которая оценит инициативы территориальных общественных самоуправлений (ТОС), принято решение о включении в конкурс 32 проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Члены комиссии во главе с заместителем губернатора Николаем Цветковым познакомились с каждой из представленных заявок. В результате было принято решение, что каждая из них соответствует требованиям положения о конкурсе.

«Уровень подготовки и проработки всех заявок оказался очень высок. В этом вопросе представителям общественных самоуправлений серьезная помощь была оказана на площадке «Команды 2018», где прошел ряд образовательных семинаров», — рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова и добавила, что сотрудники управления подготовительную работу провели и с руководством муниципальных образований.

В конкурсе примут участие проекты от ТОС из 17 поселений 11 районов — Великолукского, Красногородского, Куньинского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского, Себежского, Стругокрасненского и Островского районов — и одного городского округа. Большинство проектов касаются благоустройства территории.

На последующих заседаниях члены комиссии проанализируют все проекты. Победителей объявят не позднее 15 июня.

На реализацию лучших проектов бюджетам муниципальных образований будут предоставляться субсидии из областного бюджета из расчета не более 200 тысяч рублей на каждый проект. Всего на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и поддержку проектов ТОС в областном бюджете в этом году предусмотрено 3,5 млн рублей. Работа проводится в целях исполнения поручения президента РФ.

Добавим, что организатором конкурса выступает Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области. Конкурс направлен на поддержку инициатив ТОС, расположенных на территории Псковской области. Планируется, что он будет проводиться ежегодно. Сейчас на территории региона осуществляют деятельность 32 ТОС.

Ранее Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что создание органов территориального общественного самоуправления — одно из перспективных направлений работы: такие объединения инициативных граждан смогут решать широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения определенной территории.