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Общество

«Парта Героя» появилась в Моглинской школе

В Псковском районе в Моглинской средней школе благодаря проекту «Единой России» «Новая школа» появилась парта Героя России Александра Лебедева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, 21 мая в школе прошло торжественное мероприятие.

«Мы живем с вами в огромной стране, и подвиг тех людей, которые тоже жили в России, мы должны помнить и передавать из поколения в поколение. 6-я рота полегла практически вся на этой высоте, все они герои», - заявил брат героя Юрий Лебедев.

«Патриотическая акция «Парта Героя» проходит по всей России. Нам нужна сильная страна, и она будет такой, пока вы будете патриотами. А мы должны вас воспитывать на примерах таких же обыкновенных людей, которые жили и живут рядом с нами. Один из них – выпускник Моглинской школы Александр Лебедев, - обратился к школьникам региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников. - Уверен, что за этой партой будут сидеть самые достойные».

Первыми почетные места за партой заняли старшеклассники Станислав Романов и Алена Ефимова, отличившиеся в учебе.

Александр Лебедев - старший разведчик отдельной разведывательной роты 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии ефрейтор контрактной службы.

29 февраля 2000 года Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й роты выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0 (Шатойский район). Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Ефрейтор Лебедев, будучи раненым, вынес из-под огня раненого командира. Превозмогая боль, он продолжал вести огонь из автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами, но был повторно ранен. Дождавшись, когда противники приблизятся, Лебедев с последней гранатой в руках бросился в их гущу. Он погиб при взрыве, уничтожив при этом несколько боевиков.

Указом президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии ефрейтору контрактной службы Александру Лебедеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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