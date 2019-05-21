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Замминистра науки: Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести
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Общество

Замминистра науки: Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести

«Завершить реконструкцию кампуса Псковского государственного университета в этом году при любой погоде - дело чести», - заявила заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова на встрече со студентами вуза 21 мая в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Относительно состояния вузовских общежитий Наталья Бочаров заметила, что, «конечно, хочется, чтобы студенты жили лучше». В этом году на обновление общежитий страны выделяются 7 млрд рублей, которых «на всех не хватит». «Но у псковских студентов в этом году появится возможность увидеть другое новое современное пространство», - подытожила заместитель министра, имея в виду кампус на берегу Великой.

Наталья Бочарова попросила врио ректора ПсковГУ Наталью Ильину сделать прозрачной систему предоставления мест студентам в новом кампусе. 

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило за 240 млн рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать на её базе студгородок для ПсковГУ.  Изначально на этот проект Правительство выделило 447,5 млн рублей. 

В кампусе будут созданы условия для проживания обучающихся, появятся площадки для учебы, досуга и общения общей площадью 16 тысяч квадратных метров и рассчитанные на 1 тысячу 800 мест.

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