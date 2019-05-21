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Общество

Региональный центр добровольчества может появиться при ПсковГУ

Региональный центр добровольчества может появиться при Псковском государственном университет, сообщила врио ректора вуза Наталья Ильина 21 мая на встрече со студентами. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам ректора, региональная школа добровольчества могла бы обучать не только молодых людей, но и людей разных возрастов и занятий. 

Заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова заметила, что волонтёры могут помогать иностранным студентам, которым тяжело ассимилироваться в новой обстановке. «Волонтёрство должно быть, по сути, частью жизни - социально-значимой деятельностью. Это ваш вклад в общие цели, а где-то это носит элемент благотворительности», - подчеркнула она.

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