Работник Псковэнерго получил награду Минэнерго России

17:28, 21 мая 2019, ПАИ

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд электромонтёр Южных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Виктор Скопцов удостоен Почетной грамоты Минэнерго РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», приказ о награждении подписал министр энергетики Александр Новак.

Виктор Скопцов более 25 лет в составе ремонтной бригады обеспечивает работу электрических сетей Пореченского участка Великолукского района. В общей сложности бригада из четырех человек обслуживает 652 километров воздушных линий 10-0,4 кВ и порядка 200 трансформаторных подстанций.

В этом году самым крупным объектом ремонтной кампании бригады Пореченского участка станет капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ от подстанции 110 кВ «Сиверст». Ее протяженность – 31,4 километра, линия обеспечивает электроснабжение 11 деревень.