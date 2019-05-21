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Общество

Снизить первоначальный взнос до 10% по льготной сельской ипотеке предлагают единороссы

За снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 10% от общей стоимости жилья для жителей села выступила «Единая Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, участники Форума сельских депутатов, который проходит 21 мая в Воронеже, высказали мнение, что нынешний порог первоначального взноса на уровне 20% для многих сельских жителей неподъемный.

Депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет пояснил, что сельские жители – одни из самых малообеспеченных, поэтому для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых – крайне сложно. «Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным», – отметил он.

По мнению депутата, для этого Центробанку необходимо пересмотреть требования к банкам-участникам ипотечных программ на селе в части объемов резервирования средств по ипотечным кредитам. «В вопросе снижения первоначального взноса банки сдерживают нормативные требования ЦБ. Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными», – добавил Александр Шкарлет.

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