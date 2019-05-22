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Общество

Начальник управления образования Пскова ответит на вопросы ПАИ-live

22 мая в 12:00 начнется прямой эфир ПАИ-live c начальником управления образования Пскова Анной Кузыченко.

В школах областного центра заканчивается учеба, 24 мая в Пскове пройдет традиционная церемония последнего звонка для выпускников. Во время прямой видеотрансляции из редакции ПАИ Анна Кузыченко подведет итоги учебного года, прокомментирует резонансные заявления депутатов о нарушениях в системе школьного питания, скандал с увольнением директора школы №13, расскажет об усилении мер безопасности в городских школах и нововведениях в материальном стимулировании учителей, оценит кадровый дефицит в псковских школах. Вопросы руководителю городского управления образования можно оставить на странице ПАИ-live.

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