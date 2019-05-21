Паровозы и кораблики стали производить в себежской колонии

19:50, 21 мая 2019, ПАИ

Сувенирную продукцию – шкатулки, кораблик и паровоз – стали изготавливать на лазерном станке ЧПУ в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пенитенциарного ведомства.

Соответствующий заказ поступил от индивидуального предпринимателя в апреле. Сейчас на участке художественной мастерской в производстве задействованы трое осужденных. Их заработная плата соответствует уровню минимального размера оплаты труда в России, пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, к предстоящему празднику федерального значения «Курган Дружбы» осужденные изготавливают уличную мебель по заказу руководства Себежского района.