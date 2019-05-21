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Общество

Почти 590 млн рублей доходов поступили в бюджет Великих Луках за 4 месяца

За январь-апрель 2019 года в бюджет Великих Лук поступили доходы в объеме 587,2 млн рублей, сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города - начальник финансового управления Наталья Дмитриева на общегородском совещании 21 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Она пояснила, что расходы составили 616,8 млн рублей или 23 % от годового плана. «На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 476,8 млн рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 39,7 млн рублей, на общегосударственные вопросы - 51,8 млн рублей, на национальную безопасность и экономику – 48,2 млн рублей», – сказала Наталья Дмитриева.

«Доходы бюджета города за апрель месяц сложились в объеме 155,1 млн рублей, что на 11,6 млн рублей больше показателей апреля 2018 года. При этом поступления собственных доходных источников составили 82,1 млн рублей и увеличились к уровню прошлого года на 12,0 млн рублей или 17,1%», - добавила она.

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