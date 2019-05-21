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Общество

Более сотни ДТП зарегистрировали в Великих Луках в апреле

102 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировали в Великих Луках в апреле, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки  Роман Иванов на общегородском совещании 21 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Задержаны 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 7 – повторно», - отметил он. При этом Роман Иванов рассказал, что в городской отдел МВД в апреле поступило 1 тыс. 713 заявлений о преступлениях и происшествиях, по которым возбудили 109 уголовных дел.

Он добавил, что в апреле в городе прошло 4 культурно-массовых мероприятия, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

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