Более 800 млн рублей налогов заплатили жители Великих Лук в апреле

22:29, 21 мая 2019, ПАИ

От налогоплательщиков Великих Лук за апрель текущего года поступило 801,4 млн рублей, из них в федеральный бюджет – 142,9 млн рублей, в бюджет области – 281,3 млн рублей, а в бюджет города перечислено 70,1 млн рублей. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Виктор Федотов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«За первый квартал 2019 года поступления налогов и сборов с учетом страховых взносов составили 3 019,6 млн рублей, что больше, чем в предыдущем году. Тогда этот показатель был равен 2545,7 млн. рублей», - отметил он.

В своем докладе он отметил, что основные поступления налогов в городской бюджет обеспечили ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», АО «Опытный завод «Микрон», Великолукский завод «Транснефтемаш», ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ООО «Велмаш-С», Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», ООО «Кабельный завод «Алюр», АО «ВОМЗ» и ООО «Силовые машины - завод Реостат».

«Задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет города, по состоянию на 1 мая текущего года составила 39,1 млн рублей. На 1 января 2019 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составляла 12,7 млн рублей», - акцентировал на этом внимание присутствующих Виктор Федотов. .