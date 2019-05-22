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Общество

Предполётный досмотр инвалидов могут упростить

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов и проверять пассажиров вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Такую взможность проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА), сообщают «Известия» со ссылкой на министерство и ассоциацию.

Предполагается, что нововведения позволят уменьшить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. При этом персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, должен будет пройти особое обучение, а аэропортам придется закупить дополнительное оборудование.

Эксперты считают, что современные технические средства позволяют провести любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с коляски.

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