О возможном запрете сувенирных купюр задумались в Центробанке

09:01, 22 мая 2019, ПАИ

О возможном запрете сувенирных купюр задумались в Центробанке, сообщает «Российская газета». Подобная сувенирная продукция, схожая с настоящими банкнотами, используется не для розыгрышей, а для мошенничества.

Центробанк жаловался на вбросы фальшивок в терминалах и банкоматах, при которых деньги подменяют билетами «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.

Так, в 2016 году в Банке Казани сувенирными купюрами подменили 14 миллионов рублей. В 2014-м сотрудник Сбербанка использовал билеты «банка приколов» для подмены 4 миллионов рублей.