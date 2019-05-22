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Общество

О возможном запрете сувенирных купюр задумались в Центробанке

О возможном запрете сувенирных купюр задумались в Центробанке, сообщает «Российская газета». Подобная сувенирная продукция, схожая с настоящими банкнотами, используется не для розыгрышей, а для мошенничества.

Центробанк жаловался на вбросы фальшивок в терминалах и банкоматах, при которых деньги подменяют билетами «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.

Так, в 2016 году в Банке Казани сувенирными купюрами подменили 14 миллионов рублей. В 2014-м сотрудник Сбербанка использовал билеты «банка приколов» для подмены 4 миллионов рублей.

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