Сохранение культурного наследия обсудят в Псковской области

09:10, 22 мая 2019, ПАИ

Выездное заседание комитета Государственной думы по культуре пройдёт в Псковской области 27 и 28 мая, сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу комитета.

27 мая в 12:00 в Пушкинских Горах состоится круглый стол «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Участники обсудят перспективы культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия. В этот же день в 15:00 состоится встреча членов комитета Госдумы с сотрудниками псковских музеев, а также учреждений культуры Пушкиногорского района.

По словам председателя комитета по культуре Елены Ямпольской, культурно-познавательный туризм — одна из основных точек роста для Псковской области.

«Столько памятников, как на Псковщине, редко встретишь, - подчеркнула она. - Поразительно: ведь эта земля подвергалась нашествиям, ее вытаптывали и выжигали, но сколько сохранилось подлинных жемчужин: Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Псковский кремль, усадьбы Тригорское, Петровское и, конечно, Михайловское. Мы пригласим руководителей музеев, представителей туристического бизнеса и вместе обсудим, как должно строиться их взаимодействие».

В мероприятии примут участие депутаты Наталия Пилюс, Сергей Шаргунов, Александр Шолохов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, а также представители крупнейших музеев Псковской области: директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С.Пушкина Георгий Василевич, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева, директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков. На заседание приглашен митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

28 мая в 12:30 в Пскове депутаты обсудят с представителями органов власти региона реализацию национального проекта «Культура», а также состояние крупнейших объектов культурного наследия Псковской области.