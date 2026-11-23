Девять месяцев строительства и шесть лет отделки: как создавали «Дом Фролова» в Пскове

15:59, 23 ноября 2026, ПАИ

Строительство музейного комплекса «Дом Фролова» в Пскове продолжалось девять месяцев, а отделка заняла шесть лет. В работе участвовали более 100 фирм и мастеров. О том, как создавался объект, который его основатель Юрий Фролов называет домом-произведением, предприниматель рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Я занимался всем сам: от и до, буквально до последнего болта. Работа проведена очень скрупулёзная», – поделился Юрий Фролов.

Только на различные панно и карнизы в комплексе ушло более 40 тонн гипсовой лепнины. Ещё одна масштабная работа – 20-метровая панорама древнего Пскова, состоящая из 14 картин. Художники создавали её на протяжении пяти лет совместно с историками и археологами.

По словам предпринимателя, при работе над панорамой принципиально важно было сохранить историческую точность и не допустить «отсебятины». После уточнений специалистов отдельные фрагменты приходилось переписывать по нескольку раз.

«Я по сути своей перфекционист, поэтому работа шла без компромиссов. Мне хотелось оставить после себя объект культурного наследия», – отметил Юрий Фролов.

Он подчеркнул, что комплекс рассчитан на столетия эксплуатации и не имеет аналогов в России.