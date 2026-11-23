33 фильма вошли в конкурсную программу фестиваля «Пушкин. Михайловское»

14:27, 23 ноября 2026, ПАИ

В конкурсную программу V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» включены работы мультипликаторов из России и Белоруссии. Об этом сообщает служба информации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» – главного организатора фестиваля.

Как рассказали ПАИ в музее, на конкурс представлено 33 фильма, созданных в 2025 и 2026 годах. Литературная основа (обязательное условие для участия в михайловском фестивале) этих лент в нынешнем году отличается большим разнообразием. Это как мифология и фольклор народов мира (Китай, Греция, Черногория), так и произведения профессиональных литераторов. Среди авторов, чьи сочинения получили экранное воплощение, – Павел Бажов, Иосиф Бродский, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Марсель Пруст, Григорий Остер, Антуан де Сент-Экзюпери, другие прозаики и поэты. Не обойдётся и без Александра Сергеевича Пушкина: образ поэта, хозяина здешних мест, также оживёт в рисованном кино.

Напомним, что оценивать работы участников предстоит профессионалам из мира театра, музыки и анимации. В состав жюри вошли актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская, режиссёр, сценарист и художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Руководить работой судейской коллегии будет режиссёр-мультипликатор и художник Дмитрий Геллер.

В Государственном Пушкинском заповеднике особо отмечают, что посещение всех мероприятий V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» будет бесплатным.