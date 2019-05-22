С кулинарных конкурсов откроется фестиваль «Исаборг» в Изборске 1 июня

10:26, 22 мая 2019, ПАИ

XII фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» отроется 1 июня в Старом Изборске (Печорский район). Начнётся он с кулинарных конкурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», кулинарный конкурс пройдет с 11:10 до 15:00, а сам лагерь на городище для зрителей откроется с 11:00.

Затем с 11:15 до 13:15 состоятся «сытные игры» и ремесленные мастер-классы. А с 11:15 до 13:45 – лучный турнир и «Война на Знамя». Сборы участников военного представления начнутся в 13:45, а с 14:00 до 15:30 – военная программа на плато над Городищенским озером, которая включает в себя парад-представление участников фестиваля, «Битву дружин» (показательное сражение) и военные состязания. Исторический лагерь для зрителей закроется в 17:00.

Мероприятие состоится в рамках проекта «630 вёрст ощущений» по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия». Фестиваль соберет более 150 реконструкторов.