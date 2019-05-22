Псковские водители автобусов покажут свое мастерство в Санкт-Петербурге
Водители автобусов Псковпассажиравтотранса Дмитрий Москвин и Константин Павлов примут участие в I Международном фестивале водительского мастерства среди водителей автобусов 23 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе автотранспортного предприятия.
Псковские участники уже выехали в Санкт-Петербург – им предстоит тренировка навыков вождения на автобусах Volgabus 6271 и Volgabus 5270, которых нет в Псковпассажиравтотрансе. Транспортные средства предоставила администрация автобусного парка Санкт-Петербурга.