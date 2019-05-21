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Спорт

Пскович стал бронзовым призёром Первенства Европы по академической гребле

19-летний пскович Кирилл Пузыня в составе восьмерки стал третьим на Первенстве Европы в Германии по академической гребле среди юниоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Спортсменам удалось завоевать «бронзу» на дистанции 2 километра. «Золото» досталось команде из Германии, «серебро» - сборной из Польши.

«Впечатления от соревнований положительные, соперники по сравнению с прошлым годом стали сильнее. Во время заплыва были некоторые поломки, связанные с оборудованием рулевого. На финише показалось, что мы завоевали «серебро», но уже на награждении мы узнали, что взяли «бронзу»», — рассказал Кирилл Пузыня.

Сейчас команда готовится к Чемпионату мира, который пройдет в Японии в середине августа. Тренирует сборную команду России U-18 по академической гребле Станислав Городнов.

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