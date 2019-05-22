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Общество

Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»

Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт четвёртого этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы» 25 мая, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Участников этапов становится меньше, поскольку автоспорт требует больших финансовых затрат, но при этом мы видим прорывные технические решения», – подчеркнул он. По словам Олега Мыслевича, прототипы – внешне стандартные автомобили, например, «Форд Фиеста», внутри которых кроются полноприводные машины с турбированным двигателем.     

Олег Мыслевич пояснил, что подобные автомобили строят сами гонщики, такие боевые машины получаются дешевле, чем мощный полноприводный автомобиль в заводской комплектации.

Олег Мыслевич добавил, что на трассе гонки будет большое количество автомобилей, которые «могут ехать быстро и красиво».

Гонка имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», а также третьего этапа моносерии LADA Rally Cup.

Соревнования пройдут по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов. Старт, официальное открытие гонки и финиш состоятся в центре Новоржева. Заявки на участие подали 44 экипажа из России и Белоруссии, 39 из которых будут бороться за очки в зачёте Чемпионата России по ралли.

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