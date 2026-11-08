До +9 градусов прогнозируется в Псковской области 8 ноября

09:34, 08 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода без существенных осадков прогнозируется в Псковской области сегодня, 8 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в регионе днём поднимется до +4...+9 градусов. В Пскове днём – до +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.