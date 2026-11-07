Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить чай матча

22:30, 07 ноября 2026, ПАИ

Многие переходят на чай матча, чтобы отказаться от кофе, но этот напиток не так безобиден, особенно для желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала гастроэнтеролог Дарья Липовая, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, матчу делают из перемолотых молодых листьев зелёного чая, поэтому напиток даёт высокую концентрацию кофеина, катехинов и L-теанина. L-теанин смягчает действие кофеина: бодрость приходит без резкого скачка и такого же спада, хотя обещание заряда на весь день преувеличено. При этом в зависимости от сорта и объёма порции чашка матчи может дать не меньше кофеина, чем кофе.

Для желудка напиток тоже не безвреден: кофеин и танины раздражают слизистую и могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. С осторожностью его стоит пить при рефлюксе, гастрите и язвенной болезни. Танины к тому же мешают усвоению железа – это важно при склонности к анемии. Матчу лучше пить после еды, не больше одной-двух чашек в день, и не пытаться с её помощью заменить полноценный сон и регулярное питание, заключила Дарья Липовая.