Проект «От Мусоргского до Шостаковича: Концерты-портреты» завершился в Новосокольниках

23:45, 07 ноября 2026, ПАИ

Заключительное мероприятие проекта «От Мусоргского до Шостаковича: Концерты-портреты» состоялось в Новосокольниках. Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал значимым событием в культурной жизни округа, сообщил глава Новосокольнического округа Виктор Новиков в своём канале в MAX.

На протяжении нескольких месяцев местные жители знакомились с творчеством великих русских композиторов XIX–XX веков. Концертные программы объединили живое исполнение, рассказы о жизни и творчестве музыкантов и мультимедийное сопровождение. Такой формат сделал классическую музыку ближе и понятнее разным поколениям, отметил глава округа.

Виктор Новиков поблагодарил автора проекта Марию Титенкову за инициативность и личный вклад в реализацию культурной инициативы, артистов, педагогов и всех участников – за профессионализм, талант и преданность делу.