Диетолог назвала продукты, которые помогают сохранить мозговую активность

22:39, 07 ноября 2026, ПАИ

Организм человека – сложная система, которая требует грамотной регулярной поддержки для сохранения когнитивных функций. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1».

Для сохранения мозговой активности специалист советует включать в рацион продукты, богатые антоцианами. В частности, полезны сезонные ягоды: черника, голубика и ежевика. Смородина улучшает кровообращение и помогает снизить воспалительные процессы в организме. Благотворное влияние на организм оказывает и виноград.

Особое внимание диетолог уделила рыбе как важному источнику омега-3 жирных кислот. Сельдь, скумбрия и лосось в любом виде полезны для организма. Эксперт также рекомендовала добавить в рацион льняное масло – растительный источник полезных жирных кислот.