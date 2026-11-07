Следователи провели урок криминалистики для кадет СК России в Псковской области

23:22, 07 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники регионального следственного управления провели урок криминалистики для учеников кадетских классов Следственного комитета России в Псковской области. Мероприятие прошло в рамках образовательной программы. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Целью урока стало ознакомление учеников с основами криминалистики, методами расследования преступлений и современными технологиями, которые используются в следственной практике.

Во время занятий следователь рассказал о значении криминалистической науки в раскрытии преступлений и продемонстрировал различные виды инструментов, применяемых при осмотре места происшествия, а также объяснил, как добытые доказательства помогают в установлении истины. Кадеты смогли задать интересующие их вопросы и на практике увидеть, как работают криминалистические приборы и оборудование.