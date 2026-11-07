Баритон Константин Сучков выступит на концерте к 182-летию Римского-Корсакова в Пскове

22:46, 07 ноября 2026, ПАИ

Солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета, баритон Константин Сучков выступит в Пскове на концерте, посвящённом Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Об этом ПАИ сообщили в региональной Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие пройдёт 11 ноября в Псковской областной филармонии. Зрители смогут услышать, как в исполнении артиста оживают шедевры великого композитора.

Гастрольная география Константина Сучкова включает выступления в Австрии, Германии, Италии, Польше, Швейцарии, Грузии, Китае и Японии. Артист трижды был номинирован на Российскую театральную премию «Золотая маска».

В копилке солиста сотрудничество с режиссёрами, среди которых Игорь Ушаков, Филипп Химмельман, Тимофей Кулябин, Дэвид Олден и Евгений Арье. Он также работал с известными дирижёрами, включая Геннадия Рождественского, Дмитрия Синьковского, Теодора Курентзиса, Игоря Дронова, Тугана Сохиева, Михала Клаузу, Росена Гергова, Артёма Абашева, Владислава Лаврика, Уильяма Лейси и Джонатана Блоксама.