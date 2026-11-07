31 контейнерную площадку построили в Дедовичском районе
Новые контейнерные площадки для сбора мусора построили в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава округа Руслан Ахтямов в своём канале в MAX.
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
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Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX
Работы провели благодаря региональному субсидированию. В городе и сельской местности в общей сложности появилась 31 контейнерная площадка с навесом, на строительство было потрачено около 2,5 миллиона рублей.
Руслан Ахтямов поблагодарил правительство Псковской области за системную поддержку муниципалитета и отметил, что строительство подобных площадок обязательно будет продолжено в следующем году.
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