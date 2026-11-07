31 контейнерную площадку построили в Дедовичском районе

22:26, 07 ноября 2026, ПАИ

Новые контейнерные площадки для сбора мусора построили в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава округа Руслан Ахтямов в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX



Фото: из канала главы Дедовичского муниципального округа Руслана Ахтямова в MAX











Работы провели благодаря региональному субсидированию. В городе и сельской местности в общей сложности появилась 31 контейнерная площадка с навесом, на строительство было потрачено около 2,5 миллиона рублей.

Руслан Ахтямов поблагодарил правительство Псковской области за системную поддержку муниципалитета и отметил, что строительство подобных площадок обязательно будет продолжено в следующем году.