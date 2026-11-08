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Общество

В Пскове в рамках проекта «Псковские каникулы» появятся арт‑объекты по мотивам местных легенд

В рамках проекта «Псковские каникулы» стартовал конкурс «А вот ещё одна история была…», призванный преобразить набережную реки Великой и сформировать уникальный туристический маршрут. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Изображение из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Наш проект "Псковские каникулы" продолжает развиваться. В рамках разработанного бренда мы объявили сразу три конкурса, один из них – "А вот ещё одна история была…". С его помощью мы планируем оживить набережную реки Великой и создать уникальный маршрут, основанный на малоизвестных сказках и легендах нашего края», – отметил глава региона.

Инициатива уже получила широкий отклик: собрано свыше 300 материалов.

«Рад, что идея нашла тёплый отклик. Мы уже собрали более 300 историй со всех уголков области. Это древние предания, семейные воспоминания и городские байки. Каждая по‑своему уникальна и открывает наш регион с неожиданной стороны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Среди собранных сюжетов – легенда о блуждающей сосне в деревне Рогово (Пыталовский район), которая, по преданию, стережёт крынку с золотыми монетами, поверье о спящих богатырях в курганах на Порховской земле, история о любви Велики и Опоки в Опочецком районе – её финал подарил краю полноводную реку.

Эксперты выберут лучшие истории – на их основе создадут арт‑объекты и малые архитектурные формы для размещения на набережной. Дополнительно будет разработан аудиогид, позволяющий туристам «прикоснуться к живой истории региона».

«Знаю, что у многих в запасе ещё есть интересные истории. Делитесь ими прямо в комментариях. Позже эксперты отберут лучшие, на их основе мы создадим арт‑объекты и малые архитектурные формы, которые появятся на набережной. А с помощью аудиогида каждый сможет прикоснуться к живой истории региона. Давайте вместе создадим новую добрую традицию и ещё один повод влюбиться в наш край», – призвал губернатор жителей и гостей региона.

Организаторы проекта рассчитывают, что «Псковские каникулы» не только разнообразят досуг жителей и гостей региона, но и позволят раскрыть особую самобытность Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие.

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