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Общество

Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области

В Псковской области увеличены суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия и боеприпасов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующий документ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Выплаты выросли в 1,5–2 раза. К примеру, автоматы, пулеметы и снайперские винтовки теперь оцениваются в 6 тысяч рублей, карабины — в 4,5 тысячи рублей, самодельное оружие — от 2 до 2,4 тысяч рублей.

Для получения компенсации необходимо принести оружие и боеприпасы в территориальные органы Управления МВД России по Псковской области или Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области. Там выдадут справку об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия.

Этот пакет документов необходимо передать в Управление делами администрации Псковской области. К заявлению о выплате вознаграждения следует приложить копии паспорта, страхового свидетельства пенсионного страхования, свидетельства о постановке на налоговый учет, справки из полиции, а также анкету для удержания подоходного налога. Помощь в подготовке пакета документов готовы оказать сотрудники правоохранительных органов.

За незаконное хранение оружия, а также его продажу, перемещение и передачу предусмотрена уголовная ответственность. Наказание предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет.

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