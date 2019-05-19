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«Семейные» рога изъяла Псковская таможня

Рога оленей и лосей изъяла Псковская таможня у гражданина Белоруссии, который вёз их в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Гражданин сопредельного государства пояснил представителям контролирующих служб, что в Белоруссию он ездил, чтобы повидать супругу. С собой он взял тонну рогов. Затем, по его словам, он с этими же рогами решил вернуться обратно на территорию Российской Федерации.

Стоимость партии рогов составляет более одного миллиона рублей. Рога переданы в территориальное подразделение комитета по ветеринарии.

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