В Бежаницком районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре

16:48, 23 июня 2025, ПАИ

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Пожар на улице Заречной в деревне Лющик. Видео: ПАИ

Сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Лющик тела 72-летнего местного жителя с признаками воздействия высоких температур поступило в правоохранительные органы 21 июня.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

















По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.