Спортзал отремонтируют в пушкиногорской школе
Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина». Соответствующий аукцион запланирован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает администрация Пушкиногорского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования.
Подрядчику необходимо заменить дверной блок, отремонтировать покрытия полов, окрасить потолки, стены, заменить системы электроснабжения и осветительные приборы.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 3 июня.
Работы должны быть завершены до 12 августа.
В течение последних 3-х лет для образовательных учреждений Псковской области закупили спортивный инвентарь на сумму более 14 млн рублей, а спортзалы отремонтировали на сумму 166 млн рублей.