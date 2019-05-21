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Спорт

Спортзал отремонтируют в пушкиногорской школе

Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина». Соответствующий аукцион запланирован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Пушкиногорского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования.

Подрядчику необходимо заменить дверной блок, отремонтировать покрытия полов, окрасить потолки, стены, заменить системы электроснабжения и осветительные приборы.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 3 июня.

Работы должны быть завершены до 12 августа.

В течение последних 3-х лет для образовательных учреждений Псковской области закупили спортивный инвентарь на сумму более 14 млн рублей, а спортзалы отремонтировали на сумму 166 млн рублей.

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