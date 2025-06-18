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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте

Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте, который прошёл в рамках фестиваля RuFest в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта региона.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по подводной охоте
    Фото: Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

Чемпионом Псковской области стал пскович Алексей Муравьёв, на втором месте – Сергей Мочилин из Пушкинских Гор, на третьем – Андрей Иванов из Острова. В рамках соревнований также состоялся первый этап «Кубка регионов», в котором победу также одержал Муравьёв. С серебром в этом зачёте Константин Савкин из Соснового Бора, замкнул лидирующую тройку Мочилин. В женской дисциплине весь пьедестал заняли представительницы Санкт-Петербурга – Алина Теплякова, Ляна Шуб и Лея Шуб.

Самой крупной пойманной рыбой в рамках состязаний стала почти 10-килограммовая щука, добытая Константином Савкиным.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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