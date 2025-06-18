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Спорт

Спортсмены Псковской области борются за награды первенства России по лёгкой атлетике

Спортсмены Псковской области выступают на первенстве России по лёгкой атлетике среди участников до 18 лет и на всероссийских соревнованиях среди атлетов до 16 лет, которые стартовали в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Фото: спортшкола «Надежда»

В первый день соревнований начнут выступать Николай Брыльков, Георгий Никулин, Арина Блюмина и Алена Петроченко в барьерном беге, Алина Когай в беге на 100 метров, а также Елизавета Жаворонкова в прыжках в длину и Анна Лазуто в толкании ядра.

В соревнованиях выступят около 1 000 спортсменов со всей страны.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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