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Общество

Дмитрий Месхиев: О псковском фестивале «Другое искусство» знают и в России, и за её пределами

О псковском фестивале «Другое искусство» знают и в России, и за её пределами, заявил на пресс-конференции 22 мая художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Профессионалы стремятся на этот фестиваль, - подчеркнул Дмитрий Месхиев. - Мы имеем уже переобъём желающих и вынуждены выбирать из множества заявок. О нас знают, фестиваль занял свое место. Таких фестивалей в нашей стране очень немного».

Руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царёв отметил, что артисты, которые уже приезжали в Псков неизменно вызывали восторг у зрителей. 

Дмитрий Месхиев добавил, что фестиваль полностью социальный, на его мероприятия не продаются билеты.  «Изначально была задана такая концепция, и она не изменится. Мы на этом фестивале не зарабатываем», - заявил он.

Фестиваль для людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 23 по 25 мая. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

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