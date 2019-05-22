Газпром констатировал рост объёмов поставок и увеличение задолженности по платежам за газ по итогам 2018 года

18:47, 22 мая 2019, ПАИ

Член правления, начальник департамента 314 ПАО «Газпром» Геннадий Сухов констатировал рост объёмов поставок и увеличение задолженности по платежам за газ по итогам 2018 года. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил на пресс-конференции 22 мая.



Геннадий Сухов уточнил, что в 2018 году удалось реализовать 239,7 млрд куб. м газа всем категориям потребителей. Рост к объёму реализации газа в 2017 году составил 4,3%. Этот факт обусловлен возросшим спросом на газ в I и IV кварталах 2018 года в связи с продолжительной и холодной зимой. Возросший спрос пришёлся в основном на предприятия энергетики, агрохимии, коммунальнобытового комплекса и население. «Почти весь прирост был произведён и реализован группой «Газпром межрегионгаз». Он оказался на 3,7% выше, чем в 2017 году. Структура потребления прежняя - электроэнергетика, население, коммунальный сектор и другие промышленные предприятия», - отметил Геннадий Сухов.

Продолжается и деятельность компании по реализации газа через Санкт-Петербургскую международную товарносырьевую биржу (СПбМТСБ). Таким образом «Газпром» реализовал 13,6 млрд куб. м газа, что составило 87% от всего объёма газа, реализованного на бирже в отчётном году.

По словам Геннадия Сухова, по итогам 2018 года на 6,2% выросла и задолженность за поставленный газ. «Сказалось увеличение отгрузки газа населению и теплоснабжающим организациям, которые как раз аккумулируют большую часть задолженностей. Крупнейшая категория должников - по-прежнему теплоснабжающие организации. Картина из года в год повторяется. Проблемы системные, хронические. Работа ведётся, но, наверное, нужны другие, более радикальные, меры», - констатировал Геннадий Сухов.

Он также сообщил, что задолженность населения за поставки газа увеличилась на 8,4%. «Причём основная доля приходится на население республик Северо-Кавказского федерального округа. Речь идёт о 68,6 млрд рублей - это почти 89% от всей задолженности. Недобросовестная платёжная дисциплина жителей республик Северного Кавказа - остается одной из основных наших проблем», - сказал член правления ПАО «Газпром».

Геннадий Сухов подчеркнул, что Газпром предпринимает меры по сокращению задолженности. «В этом направлении ведётся планомерная работа. И есть регионы которые показывают хорошую динамику по сокращению долгов и, прежде всего, со стороны теплоснабжающих организаций. Подписан 21 план-график по сокращению задолженностей со стороны регионов, но зачастую эти договорённости не исполняются. Конечно, самый эффективный рычаг воздействия - перекрытие поставок газа, но доводить до этого не хотелось бы», - отметил Геннадий Сухов.