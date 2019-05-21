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В гостиницах в районе проведения ралли «Пушкинские Горы» закончились места

В гостиницах в районе проведения четвёртого этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы» закончились места. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Он заметил, что часть судей приходится размещать в «спартанских условиях» в Новоржеве. Основная часть судей остановится в Пушкинских Горах, участники гонки - в имении «Алтун», в Пушкинских Горах, на базе отдыха «Заозерье» и отеле «Арина Р». «Всё занято под завязку. Некоторые участники уже в Опочке бронировали места», - заявил Олег Мыслевич.  

Он добавил, что ралли «Пушкинские Горы» - узнаваемый бренд, конечно, ещё не такой, как и ралли «Псков», которое проводится уже 20 лет. Поэтому организаторы решили не менять название гонки, несмотря на то, что в этом году она не проходит по Пушкиногорскому району. Мероприятие в связи с ограниченными финансовыми ресурсами решено сделать однодневным, а старт, финиш и открытие перенесли в Новоржев.

Гонка имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и третьего этапа моносерии LADA Rally Cup.

Соревнования пройдут по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов. Заявки на участие подали 44 экипажа из России и Белоруссии, 39 из которых будут бороться за очки в зачёте Чемпионата России по ралли.

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