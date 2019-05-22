Мужчина в Кунье ударил сожительницу бутылкой, а она «ответила» ему через месяц лопатой

15:52, 22 мая 2019, ПАИ

В Кунье мужчину и женщину осудили за избиение друг друга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Куньинского района.

В январе текущего года мужчина в нетрезвом состоянии ударил стеклянной бутылкой по голове свою сожительницу. В феврале женщина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила мужчину совковой лопатой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья не более 3-х недель, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ранее подобные конфликты между сожителями были неоднократно, они возникали в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений, отметили в прокуратуре.

Подсудимые в судебном заседании вину признали в полном объеме и активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Суд признал их виновными и назначил наказания: мужчине – лишение свободы условно на срок 8 месяцев с испытательным сроком 8 месяцев, поскольку у него имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, а женщине – 200 часов обязательных работ.