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Общество

За удар кулаком в челюсть житель Куньи получил 4 месяца ограничения свободы

В Кунье мужчину осудили на 4 месяца ограничения свободы за удар кулаком в челюсть местному жителю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Куньинского района.

В феврале мужчина в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ударил местного жителя кулаком в лицо. Пострадавший получил перелом нижней челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья).

Подсудимый в судебном заседании вину признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

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