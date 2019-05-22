Тренировка по теннису и мастер-класс о красоте состоялись у претенденток на титул «Миссис Псков 2019»

18:40, 22 мая 2019, ПАИ

Претендентки на титул «Миссис Псков 2019» приняли участие в тренировке по теннису и мастер-классе о красоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участницы отправились на серию тренировок по большому теннису, которые состоялись в Академии тенниса Пскова. Занятие провели опытные инструкторы, которые помогли конкурсанткам овладеть первыми навыками для игры



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев















































































































































































































































































































































































В рамках подготовки к финальному шоу, девушки также посетили мастер-класс по красоте, где узнали секреты ухода за кожей лица. Мастер-класс прошел при поддержке независимого консультанта по красоте компании Mary Key Анны Лебедевой.



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина









































Финальное шоу состоится 24 мая в большом концертном зале областной филармонии.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».