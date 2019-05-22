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Общество

Тренировка по теннису и мастер-класс о красоте состоялись у претенденток на титул «Миссис Псков 2019»

Претендентки на титул «Миссис Псков 2019» приняли участие в тренировке по теннису и мастер-классе о красоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участницы отправились на серию тренировок по большому теннису, которые состоялись в Академии тенниса Пскова. Занятие провели опытные инструкторы, которые помогли конкурсанткам овладеть первыми навыками для игры

  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Занятия по теннису у конкурсанток "Миссис Псков 2019"
    Фото: Даниил Леонтьев

В рамках подготовки к финальному шоу, девушки также посетили мастер-класс по красоте, где узнали секреты ухода за кожей лица. Мастер-класс прошел при поддержке независимого консультанта по красоте компании Mary Key Анны Лебедевой.

  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина
  • Мастер-класс по красоте для участниц "Миссис Псков 2019"
    Фото: Татьяна Родина

Финальное шоу состоится 24 мая в большом концертном зале областной филармонии.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

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